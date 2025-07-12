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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Doğurup çöp konteynerine attığı bebeği esnaf fark etti; anne gözaltında | Son dakika haberleri

        Doğurup çöp konteynerine attığı bebeği esnaf fark etti; anne gözaltında

        Elazığ'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, evinde doğurduğu bebeğini canlı canlı çöpe attı! Çevredeki esnafın bebeğin sesini duyması üzerine, sağlık ekipleri bebeği tedavi altına aldı. Bebeği çöpe bırakan "anne" ise yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:42
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        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
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        Elazığ’da evde doğum yapan kadın, dünyaya getirdiği bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine attı. Durumu fark eden mahalle esnafının ihbarıyla bebek tedaviye alınırken, anne gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’taki 5 katlı Tat Apartmanı’nın önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu kadın, giriş katındaki dairede dünyaya getirdiği bebeğini apartmanın önünde bulunan çöp konteynerine attı.

        Kadın evine geri dönerken, konteynerden bebek sesi duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Konteynerden çıkarılan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan anne ise doğum sonrası kanaması olduğu için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

        "ÇÖPE ATTI, ÇEVREYE BAKIP EVE GİRDİ"

        Olayı gören esnaf Nazmi Kekeç, “Kadın dışarı çıktı, çocuğu çöpe attı, sonra çevreye bakıp eve girdi. Hemen polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı. Kadını da polis götürdü. Yerler hep kan içindeydi” dedi.

        Mahalle sakinlerinden Miraç Mirza Aslaner ise “Sabah ekmek almak için bu yoldan geçiyordum, bebek sesini duydum. Mahalledeki fırına gidip oradaki ağabeylere durumu anlattım. Buradan çocuk sesinin geldiğini söyledim. Onlar da bana inanıp gelip baktılar, sonra diğer esnafla beraber polise haber verdiler. Ardından polisler geldi, kadını alıp götürdüler” diye konuştu.

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