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        Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek

        Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:47
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesini kullanıyor.

        Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 211 bin 157 kişinin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

        Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

        Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti.

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        YENİ EHLİYETLER ADRESE TESLİM EDİLİYOR

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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