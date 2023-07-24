Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İnanç Son dakika: Ayasofya Camisi'nin açılışının 3'üncü yılı! Prof. Erbaş: En mutlu günlerimizden

        Ayasofya Camisi'nin açılışının 3'üncü yılı! Prof. Erbaş: En mutlu günlerimizden

        Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının üzerinden 3 yıl geçti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, sabah namazında "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayasofya Camisi'nin açılışının 3'üncü yılı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Sabah namazını kıldıran Erbaş, yapılan duaların ardından çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

        "AYASOFYA'YI 21 MİLYON İNSAN ZİYARET ETTİ"

        Cami çıkışında açıklama yapan Erbaş, "Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti. Üç yılda yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. Ben diyorum ki inşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, rüku eder, secde eder, ibadet eder. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar, bu hasretle yaşadılar. Bugünleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel bir şekilde değerlendirerek, ahirete irtihal etmiş olan o hasretle, o özlemle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz" dedi.

        Gençlere de çağrıda bulunan Erbaş, "Ayasofya inşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım, daha gayret içerisinde olalım. Diyorum ki; Rabbim Ayasofya özlemiyle yanan o gençlerin Ayasofya ruhuyla yetişmesini inşallah nasip eylesin. Biz gençliğimize bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en ücra köşesinden dahi Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler. O heyecanı yaşasınlar" diye konuştu.

        #Ayasofya Cami
        #ali erbaş
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İspanya'da kıran kırana seçim
        İspanya'da kıran kırana seçim
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu