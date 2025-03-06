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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:43
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        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

        Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapılmış oldu.

        Karara ilişkin yapılan Yönetim Konseyi açıklamasında "Konsey, bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Özellikle, Yönetim Konseyi'nin para politikası duruşunu yönlendirdiği oran olan mevduat kolaylığı oranını düşürme kararı, enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        "DEZENFLASYON SÜRECİ YOLUNDA İLERLİYOR"

        Dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlemekte olduğu ve enflasyonun genel olarak beklenen şekilde gelişmeye devam ettiği belirtilen açıklamada şu şifadeler yer aldı:

        "Enflasyonun temeline ilişkin ölçümlerin çoğu, enflasyonun Yönetim Konseyi'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2 civarında kalıcı olarak yerleşeceğine işaret etmektedir. Yurt içi enflasyon yüksek kalmaya devam etmektedir, çünkü bazı sektörlerde maaş ve fiyatlar geçmişteki enflasyon artışına hala önemli bir gecikmeyle uyum sağlamaktadır. Ancak ücret artışları beklendiği gibi ılımlı seyretmekte ve kârlar enflasyon üzerindeki etkiyi kısmen tamponlamaktadır.

        Faiz indirimleri yeni borçlanmayı firmalar ve hanehalkları için daha ucuz hale getirdiğinden ve kredi büyümesi hızlandığından, para politikası anlamlı bir şekilde daha az kısıtlayıcı hale gelmektedir. Aynı zamanda, finansman koşullarındaki gevşemenin önündeki engellerden biri, geçmişteki faiz artışlarının kredi stokuna yansımaya devam etmesi ve genel olarak kredilerin düşük kalmasıdır."

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