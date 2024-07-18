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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Geçen ay 25 baz puanlık indirime giden Avrupa Merkez Bankası(ECB), 3 temel politika faizini beklentilere paralel bir şekilde sabit bıraktı. Yapılan açıklamada faiz kararlarının gelen veriler ışığında alınacağı ve önceden belirlenmiş bir faiz patikasının olmadığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:45
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        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB faize dokunmayarak refinansman faizinin yüzde 4.25'e, mevduat faizini yüzde 3.75'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.50'de bıraktı.

        Banka, geçen ay yaklaşık 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmişti.

        ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise geçen aya kadar 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.5'e geriledi.

        "ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR PATİKA YOK"

        ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde "Gelen veriler genel olarak orta vadeli enflasyon görünümünü desteklemektedir. ECB Yönetim Konseyi orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamakta kararlıdır. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olduğu süre politika faizlerini yeterli kısıtlayıcılıkta tutacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada bunun yanında Konseyin faiz kararlarını gelen veriler ışığında alacağı ve önceden belirlenmiş bir faiz patikasının olmadığı belirtildi.

        Açıklamaya göre, Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin tamamını artık geri ödemeyecek.

        Ayrıca banka, PEPP portföyünü ayda 7,5 milyar Euro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.

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