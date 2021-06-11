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Assan Gıda, ABD'li Kraft Heinz'a satıldı

Kibar Holding, Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi konumunda olan gıda şirketi Assan Gıda’nın The Kraft Heinz’a satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı. ABD'li şirket Assan Gıda için 100 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. 2015 yılında Kraft ve Heinz'ın birleşmesi ile kurulan ABD'li şirket geçen yıl tüm dünyada yaptığı 26 milyar dolar ciroyla dünyanın en büyük 5 gıda firması arasında yer alıyor.

11.06.2021 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Türk gıda devi ABD'lilerin oldu - Haberler
Türk gıda devi ABD'lilerin oldu
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HABERTURK.COM

Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden The Kraft Heinz (“Kraft Heinz”) ile iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (“Assan Gıda”) hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı. Ülkenin en büyük sos üreticisi Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz’ın bünyesinde devam edecek.

Ünlü & Co şirketinin danışmanlık verdiği satış sürecine dönük ABD'li şirketin açıklamasına göre Assan Gıda için 100 milyon dolar ödenecek. Şirket açıklamasında "Assan Gıda’nın satın alınması, Kraft Heinz’a perakende ve ev dışı tüketim sektörlerinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki operasyonlarını güçlendirme imkanını sağlıyor." ifadeleri dikkat çekti.

2013 yılının şubat ayında Buffett ile 3G Capital ketçaplarıyla ünlü Heinz’ı 23 milyar dolara satın almış ve şirket 2 yıl sonra Kraft ile birleşerek The Kraft Heinz Co, adını almıştı. Tüm dünyada 40 bine yakın çalışanı bulunan The Kraft Heinz, geçen yılı tüm dünyada 26 milyar dolarlık ciroyla kapatmış ve küresel Fortune 500 Listesi'nde 110 sıraya yerleşmişti. ABD'li şirket aynı zamanda dünyanın en büyük 5. yiyecek içecek firması arasında bulunuyor.

Kraft Heinz Uluslararası Bölge Başkanı Rafael Oliveira satın alma ile ilgili "Bu girişimimiz, lezzet geliştirme odaklı uluslararası büyüme stratejimizi hızlandırmak için harika bir fırsat. İnanıyoruz ki Assan Gıda’nın yenilikçi sos ve domates ürün portföyüne ek olarak büyüyen ev dışı tüketim sektöründeki geniş dağıtım ağı ve başarılı ekibiyle, Kraft Heinz’a, Türkiye’deki Heinz markasını büyütme ve Kraft Heinz’ın küresel ölçeği ve büyüme hızıyla birleşerek uluslararası lezzet geliştirme platformumuzu daha da genişletme imkânı sunacaktır’’ dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz’ın Türkiye’de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye’ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “Kibar Grubu olarak 20’yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda’yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz. Bu işlem, Kibar Holding’in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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