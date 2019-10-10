Haberleşme sektörü, TSK’nın “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında gündeme gelebilecek iletişim alt yapısı için alarma geçti.

BTK’nın eşgüdümünde yürütülen çalışmalarda, harekatın hedefi ve bölge dinamikleri dikkate alınarak kurulması olası iletişim alt yapısıyla ilgili hazırlık yapılıyor. Bu çerçevede sabit ve mobil haberleşme için istasyondan santrallere bir dizi teknik donanımın hazır tutulduğu belirtiliyor. Teknik ekiplerin de bölgede bulunduğu, talep halinde işaret edilen alanda iletişim alt yapısının hızla kurulabileceği belirtiliyor. Uydu üzerinden haberleşme için de hazırlıklar yapıldı.

Bölgede, 30 kilometre derinlikte haberleşme alt yapısı kurulacak biçimde sürecin yürütüldüğü belirtiliyor. Teknik ekiplerin bir kısmı, bölgeye gönderildi. Uydu üzerinden haberleşme için de hazırlıklar yapıldı.