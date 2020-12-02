Aşı gönüllüsü olmuştu: Koronavirüs aşısı bende işe yaradı

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'den gelen koronavirüs (Covid-19) aşısının gönüllüler üzerindeki denemesine katılmıştı. Yaklaşık iki ay önce aşı olan Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Çin aşısı bende yeterli antikoru oluşturdu. Etrafımda herkes Covid oldu ben olmadım" dedi.

"BU AŞININ ÜRETİM BİÇİMİNİ BİLİYORUZ"

Prof. Dr. Gerek, "Aşıların yan etkisi söz konusu olabilir. Her ne kadar Covid-19'a karşı Sinovac'ın üretmiş olduğu Çin aşısı bilinen klasik tekniklerle yani daha önceki aşı üretim teknikleriyle benzer tekniği kullanan bir aşıdır. Dolayısıyla bu aşının üretim biçimini biliyoruz ama yeni mRNA aşıları var, bunlar da çok yüksek oranda güvenilir ama yeni teknolojik aşılar" dedi.

"HERHANGİ BİR YAN ETKİ HİSSETMEDİM"

Prof. Dr. Gerek, "Yaklaşık iki ay önce kanlarımıza bakıldı. Herhangi bir virüsle karşılaşmadığımız ve antikor oluşmadığı tespit edildikten sonra ertesi gün aşı yapıldı ve bize bir çizelge verildi. Bu çizelge günlük ateş takibi ve semptomların takibini içeren bir çizelgeydi. Günlük işaretlemelerimizi yaptık. 14'üncü günde 2'nci doz yapıldı ve 28'inci günden itibaren antikor oluşması beklendi. Ben bu süre içerisinde aşının uygulandığı alan dahil olmak üzere herhangi bir yan etki hissetmedim. Ancak bu çalışma içerisinde yer alan bazı arkadaşlarımızın aşı yerinde hafif ağrı veya Covid-19 semptomlarının çok hafif biçimleri olan baş ağrısı veya kas-eklem ağrısı, halsizlik gibi yakınmaları olduğunu ifade ettiler ama hiçbirinde tedavi gerektiren bir yan etki olduğu bilgisi gelmedi" dedi.

"11 ARALIK'A KADAR SONUÇLARINI BİLDİRMEK DURUMUNDA"

Prof. Dr. Gerek, "Bu aşının güvenilirliği konusunda FAZ3 çalışmasıyla ilgili Moderna'nın, Pfizer'ın ürettiği aşılar gibi henüz etkinliği deklare edilmiş değil ama eminim ki 11 Aralık'a kadar Sinovac aşısı da kendi etkinliğini, FAZ3 çalışma sonuçlarını bildirmek durumunda çünkü kafalardaki soru işaretini kaldırmanın da önemli bir gereklilik olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Koronavirüs aşısı olanların artık maske takmasına gerek olup olmadığı sorusuna Prof. Dr. Mustafa Gerek, şu yanıtı verdi: "Ben kendi adıma, yeterli antikor olmasına rağmen, çevremdeki arkadaşlarımız bu enfeksiyonu geçirdiler ben geçirmedim. Bu benim adıma büyük bir koruyucuydu. Ama ben yaklaşık iki ay önce aşı vurdurmadan önce hangi tedbirler içerisinde yaşıyorsam bugün yine aynı tedbirleri sürdürüyorum. Maske, mesafe ve temizlik noktasındaki özenimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Toplumun da bunu devam ettirmesi lazım. Toplum içerisinde belli bir bağışıklık düzeyi oluşup bu salgının artık bulaş riskinin ortadan kalktığı aşamaya kadar. Bu aşama ne zaman olacak, önümüzdeki aşılama periyoduyla birlikte göreceğiz. Dolayısıyla 'Ben aşı oldum, benim antikorum var' dememeliyiz çünkü ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla tedbirli olmaya devam etmek zorundayız. Ben en azından bu tedbirin yaz aylarına kadar sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.