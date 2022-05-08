Asgari ücrete bu yıl içerisinde ikinci zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Normal şartlarda asgari ücrete yılda bir defa zam yapılıyor. Ancak enflasyon oranlarında süren yüksek seyir ve Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın dünya ekonomileri ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri beraberinde 2022 asgari ücret ikinci zammını gündeme getirdi.

Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam gelmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bkanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklamalar geldi. bakan bilgin'den sonra bir yeni açıklama da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan yeşil ışık niteliğinde yeni açıklamlar geldi.