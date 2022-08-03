Kestirmede battı!

DHA

Arnavutköy'de, evine kestirmeden gitmeye çalışırken bir inşaatın şantiyesine giren Hüseyin Ekmen bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan Ekmen, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Evine yürüyerek giden Hüseyin Ekmen, yolu kısaltmak için bir inşaatın şantiye alanından geçmek istedi. Buradan geçerken bataklığa saplanan Hüseyin Ekmen, yaklaşık 20 dakika boyunca çabalamasına rağmen çıkamadı.

Yoldan geçerken durumu fark eden bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin, şantiyedeki iş makinelerinin de yardımıyla yaptığı çalışma sonucu Hüseyin Ekmen kurtarıldı. Çalışma sonucunda battığı yerden çıkartılan Hüseyin Ekmen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.