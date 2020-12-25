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Merkez Bankası Aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre reel kesim güven endeksi (RKGE) aralıkta bir önceki aya göre 2.9 puan artarak 106.8 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3.0 puan artarak 110.4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.0'a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10.5'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77.5'e yükseldi.