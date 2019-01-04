Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 oranında artarak 15 milyar 732 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi ve Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ekim ayında ithalat ise %23,5 azalarak 16 milyar 261 milyon dolara geriledi. Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7 olmuştu.



ihracat 2018 yılı Kasım ayında, önceki yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat %21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.





CUMHURİYET TARİHİ REKORU



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti." dedi. Bakan Pekcan "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu



Bakan Pekcan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- 2018'de ihracat yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar oldu. 2018 yılında en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke sırasıyla; Almanya, İngiltere, İtalya olmuştur. AB'ye ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artışla 84.1 milyar dolar olarak gerçeklemiş olup, 2018 yılı ihracat rakamımızın yüzde 50'sidir.



- Bakanlık olarak güçlü ticari ilişkilerimizi devam ettirmeyi potansiyel pazarlara erişmeyi ihmal etmiyoruz. Örneğin hedef pazar olarak belirlediğimiz Afrika kıtasına ihracatımız 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artış göstermiştir. Latin Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 35.6 artış göstermiştir.



- Odak ülke olarak işaret ettiğimiz Meksika'ya yüzde 36, Hindistan'a ihracatımız yüzde 48 oranında artış göstermiştir. 2018 yılı ithalat rakamlarına gelince çok önemli gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Yüzde 4,6 düşüşle, 223.1 milyar dolarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın ithalatını karşılama oranı yüzde 75.3 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.



- Ticaret bankalarımızla olan güçlü ticari ilişkilerimize devam etmeyi ihmal etmiyoruz. Tüm ihracat ailemize TİM Başkanlarım nezrinde tebrik ediyorum. 2019'da da başarılarının devamını bekliyorum. Çok zor bir dönemde bunu başarmış bulunmaktayız. Aralık ayına kadar gerçekleşen euro/dolar paritesinin de olumlu etkilerini gördük.



- Dış ticaretimizdeki olumlu gelişmelere Bakanlığımızca uygulanan desteklerin devam etmesi, yeni hükümet sistemi ile hız ve artışın önemli katkısı olmuştur. Uzun vadede ihracat artırıcı önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İş dünyamızın temsilcileriyle yapıyoruz. İhracatı ve yönetimi artırmaya yönelik Yenilikçi Ticaret Platformu kurduk, Türkiye Ticaret Merkezleri ile destek oluyoruz.



