TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ihalesi, son birkaç günün en tartışmalı konularından… Ankara Çukurambar’daki arazi ticaret ve konut alanı olarak ihaleye çıkarılmış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ihaleye itiraz edip arazinin satışının durdurulması için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıkarmıştı.

Dün yapılması gereken ihale yapılmamış, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ),ihalenin 'yeterli katılım ve rekabet ortamı olmadığı için' ertelendiğini duyurdu. TOKİ'nin açıklamasında, "Ankara ili Çukurambar semtinde TOKİ mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

TOKİ'nin söz konusu arsayı Gazi Üniversitesi adına tapulu iken protokol karşılığı 2012 yılında devraldığı belirtilen açıklamada, bunun karşılığında AOÇ'nin yanında Gazi Mahallesi’nde 34 bin metrekare arsanın Gazi Üniversitesine devredildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yine TOKİ tarafından Gazi Üniversitesine Eğitim ve Sanat Tasarım Fakültesi yapılmıştır. Yatırımın güncel bedeli 382 milyon TL’dir" denildi.

Bugün araziyle ilgili flaş bir gelişme oldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’a son dakika gelişmesini anlattı…

Candan’ın verdiği bilgiye göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazi için plan değişikliğine gitti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişikliğini inceliyor ve yeni bir yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘Bu arazide konut ve ticaret yapılamaz, mücadelemiz sürecek’ dedi…