Antalya'da korkutan görüntü!

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu.

DHA'nın haberine göre, Side mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum' sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum gözlenmişti.