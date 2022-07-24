Antalya'da feci orman yangını!

Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.