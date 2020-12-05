Son dakika haberine göre; Antalya'da deprem oldu. Merkez üssü Akdeniz Gazipaşa olan Antalya'da saat 15:44 sularında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.4 olarak geçti. Antalya'nın çevre illerinden de hissedilen deprem büyük korku yarattı. 5 Aralık son depremler listesi...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA!