Tarihi Antakya'da son durum!

DHA

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi. Depremlerden sonra acının merkezi haline gelen şehir, sessizliğe gömüldü.

Nüfus bakımından Hatay'ın en büyük ilçesi olan Antakya'da depremler nedeniyle binlerce bina, tarihi yapı, iş yeri yerle bir oldu. Her sokakta enkaz yığınlarının olduğu şehir havadan görüntülendi.

Birçok insana mezar olan yapılar, görenlerin içini acıtıyor. Depremler nedeniyle çocukluk arkadaşını, komşusunu, hatıralarını, en yakınlarını kaybeden insanlar yaralarını sarmak için ya şehir değiştirdi ya da köyüne döndü.

Ayakta kalan hasarlı binalardan sarkan perde, koltuk, masa gibi eşyalar 'hayalet şehir' kavramını güçlendiriyor. İçinde birçok hikâye olan evler, insanların gözlerinde kaygı ve korku oluşturuyor.