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        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı

        Ankara ve İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli bir uyarı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verileceğini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 13:05
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        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca ‘her iki yönde’ kontrollü olarak verileceğini açıkladı

        Yola çıkacaklara ilişkin güzergâh bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını kaydetti.

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        Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısından ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.

        KARAYOLLARI'NDA DA AÇIKLAMA GELDİ

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.”

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        Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, yolun trafiğe tamamıyla açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.

        #son dakika
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