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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca ‘her iki yönde’ kontrollü olarak verileceğini açıkladı

Yola çıkacaklara ilişkin güzergâh bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını kaydetti.

REKLAM Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısından ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.

KARAYOLLARI'NDA DA AÇIKLAMA GELDİ Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.”