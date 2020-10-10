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HaberlerGündemSon dakika: Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

10.10.2020 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü kazası
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AA

Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.


Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

Kazanın ardından objektife yansıyan görüntüler...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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