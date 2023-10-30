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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret

        Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşında, Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin kişi ziyaret ederken rekor kırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:07
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        Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin vatandaş ziyaret etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret edenlerin rekor kırdığı açıklandı.

        Açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

        Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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        #anıtkabir
        #son dakika haberi
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