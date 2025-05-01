Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul yönü Arifiye mevkisinde İ.A. idaresindeki kargo kamyonu, E.B. yönetimindeki otomobil, K.T. idaresindeki kamyonet ve N.K'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.