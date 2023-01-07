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Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

İstanbul'da Esenler Hal-Otogar bağlantı yolunda ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Sürücüye 623 lira para cezası kesildi

Giriş: 07.01.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Ceza yazıldı
Ambulansa yol vermemişti! Yakalandı
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İstanbul’da sirenleri açık halde sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermeyen sürücü polis tarafından tespit edildi. Görüntüleri ortaya çıkan o sürücüye para cezası uygulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında dün yayınlanan görüntülerde bir araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği görüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntüler üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil trafik ekipleri harekete geçti.

TRAFİK MAGANDASI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından bu görüntünün 11 Kasım'da yayınlandığı tespit edildi. Çalışmalarda olayın Esenler Hal-Otogar bağlantı yolu mevkiinde meydana geldiği belirlendi. Ambulansa yol vermeyen sürücünün ise A.T. olduğu ortaya çıktı. A.T. polis tarafından yakalandı.

CEZA YAZILDI

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” içerikli 46/2-D maddesinden 427 TL ve “Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak” içerikli 55/1-C maddesinden 196 TL olmak üzere toplam 623 TL para cezası yazıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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