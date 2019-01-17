Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönen Halil Polat (59) idaresindeki, Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Yassıçal Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket ettiği öğrenildi.