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Amasra maden faciası için ilk duruşma 25 Nisan'da yapılacak

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de yaşanan maden faciasında 43 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin ilk duruşma 25 Nisan'da görülecek. 8'i tutuklu 24 sanık için 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Giriş: 22.04.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Amasra maden faciası için ilk duruşma 25 Nisan'da yapılacak
DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 43 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağı faciası ile ilgili açılan davanın ilik duruşması, 25 Nisan'da görülecek. Duruşma, adliye binasının alt katındaki hazırlanacak özel alanda yapılacak.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yaşanan maden faciasında 43 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında müessese yetkililerinin de olduğu 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

195 SAYFALIK İDDİANAME, MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Bartın 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4'ü tutuklu 19 kişinin ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

23 SANIK YARGILANIYOR

Davanın ilk duruşması, 25 Nisan günü yapılacak. Duruşmanın, 8'i tutuklu, 23 sanık ve 118 müşteki Bartın Adliye binası giriş katındaki oluşturulan özel alanda yapılacağı öğrenildi.

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