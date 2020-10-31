31 Ekim 2020 altın fiyatları YÜKSELİYOR! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 505,31 liradan, çeyrek altın ise 824,51 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 31 Ekim 2020 altın fiyatlarında son durum...