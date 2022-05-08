ALTIN FİYATLARI 8 Mayıs Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki değerler üzerinden işlem görüyor. Uzun süre sonra yeniden 900 liranın altını gören gram altın fiyatları FED kararı sonrası 920 lirayı buldu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 8 Mayıs çeyrek ve gram altın fyatları...

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