ALTIN FİYATLARI 20 Temmuz Çarşamba günü yani bugün öğleden sonra yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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