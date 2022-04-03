ALTIN FİYATLARI 3 Nisan Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derleidk. İşte 3 Nisan altın fiyatları...

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