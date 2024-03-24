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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları: Düşüyor! 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 25 Mart 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu hafta tarihi bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ibrenin aşağı döndüğü altın fiyatlarında değer kaydı sürüyor. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 225 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:51
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