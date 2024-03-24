Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları: Düşüyor! 24 Mart 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 24 Mart 2024 Pazar güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu hafta tarihi bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ibrenin aşağı döndüğü altın fiyatlarında değer kaydı sürüyor. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 225 TL'den işlem görüyor. İşte, 24 Mart 2024 Pazar hafta sonu canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        Mart ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı!
        Mart ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Habertürk Anasayfa