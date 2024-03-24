ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Bir önceki kapanışı 2 bin 242 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise 3 bin 667 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 639 TL'den alıcı buluyor.

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