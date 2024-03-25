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        Haberler Dünya Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin yaptırdığını öğrenmek istiyoruz

        Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin yaptırdığını öğrenmek istiyoruz

        Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen kanlı terör saldırısının ardından konuşan Putin, "Bu saldırıyı radikal İslamcılar yaptı. Kimin yaptığını biliyoruz. Kimin yaptırdığını öğrenmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:42
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        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova saldırısından üç gün sonra kritik açıklamalarda bulundu.

        Terör eyleminin DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından yapıldığını, terör örgütünün adını kullanmadan kabul eden Putin, "Moskova'daki saldırı bir terör eylemiydi. Bu eylem radikal İslamcılar tarafından yapıldı. Suçu kimin işlediğini biliyoruz. Şimdi bu suçu kimin yaptırdığını öğrenmek istiyoruz" dedi.

        Putin bu saldırının bir 'gözdağı eylemi' olduğunu ifade ederken, "Bizim ilgilendiğimiz şey, bu saldırının kime yaradığı. Moskova'daki saldırı, Kiev rejiminin Rusya'ya saldırılarının bir parçası" ifadesini kullandı.

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