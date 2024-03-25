Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı! Neler yaşandı?
Rusya'nın başkenti Moskova'da cuma akşamı son yılların en büyük terör saldırısı gerçekleşti. Konser salonuna düzenlenen saldırıda şu ana kadar 137 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği cuma gününden bu yana neler yaşandı?
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Crocus Belediye Binası'ndaki oditoryumun yaklaşık dörtte üçü doluydu, kalabalık, 1980'lerin başından bu yana popüler olan Picnic grubunu izlemeyi bekliyordu. 6 bin 200 kişilik salondaki konserin biletleri tükenmişti.
Konsere giden Dave Primov, saat 20.00'de yapılması planlanan gösterinin başlamasına 7-10 dakika kaldığını söyledi. Daha sonra patlama sesleri geldi.
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Primov, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Başlangıçta şunu düşündüm: havai fişek ya da buna benzer bir şey... Arkadaşıma baktım ve o da şöyle dedi: 'Muhtemelen havai fişek.'"
Binada silahlı en az dört kamuflaj giyimli adam aralıksız ateş ediyordu. Daha sonra konser salonunu ateşe verdiler.
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Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kanlı, barbarca bir terör eylemi" olarak adlandırdığı, Rusya topraklarında son yıllarda 137 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan en ölümcül saldırı oldu.
Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalarda saldırıdan Ukrayna'nın sorumlu olduğu iddia edildi, Ukrayna ise tüm bu iddiaları reddetti. Daha sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi; ABD istihbarat yetkilileri de bunu doğruladı.
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CUMA GECESİ
Crocus Belediye Binası, Moskova'nın kuzeybatı ucundaki bir Krasnogorsk'ta büyük bir eğlence ve alışveriş alanı.
Cuma gecesi, silahlı kişiler içeri girip oditoryuma doğru ilerlerken, geniş koridorlar bir katliam sahnesine dönüştü; yakındaki herkese, bazen de yakın mesafeden ateş açıldı.
AP'ye konuşan Primov, silahlı kişiler oraya ulaşmadan oditoryumu terk edebildiklerini söyledi. Binayı tamamen terk etmesi yaklaşık 25 dakika sürdü.
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O akşam sahne alacak Picnic grubunun üyeleri ise hiç sahneye çıkmadı, grubun sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada, müzisyenlerin saldırı başladıktan kısa bir süre sonra binayı terk ettiğini söyledi. Grubun güvende olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu noktada ne kadar güvenlik olabilir? Güvende olduğumuzu umuyoruz."
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Saat 20.30'da binanın içinde büyük bir yangın çıktı ve çatıdan dumanlar yükselmeye başladı, daha sonra da çöktü. Rus medyası içeride patlamalar olduğunu bildirdi ancak bunların silahlı kişiler tarafından mı yoksa yangından mı kaynaklandığı belli değildi.
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Rus Ulusal Muhafızlarına ait özel bir kuvvet geldi ve silahlı kişileri aradı. Yetkililer, sayı vermeden saldırının ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandığını açıkladı ve olayı bir terör eylemi olarak araştırdıklarını söyledi.
Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov'dan İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e kadar çeşitli yetkililer olay yerine geldi.
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Rusya'nın başka yerlerinde yetkililer güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı ve hafta sonu için planlanan büyük etkinlikler iptal edildi. Rus medyasında çıkan haberlere göre, ikinci büyük şehir olan St. Petersburg'da iki alışveriş merkezi boşaltıldı.
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Putin Cuma gecesi herhangi bir açıklama yapmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, saat 23.00 sıralarında yaptığı açıklamada Putin'in "dakikalar içinde" haberdar edildiğini, "sürekli olarak bilgilendirildiğini" ve gerekli talimatları verdiğini belirtti.
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CUMARTESİ
Crocus Belediye Binası'nda merdivenlerde ve tuvalette bulunanlar cansız bedenlerle ölü sayısı gece boyunca ve Cumartesi günü de arttı.
Putin, saldırı haberinin yayınlanmasının üzerinden 19 saatten geçtikten sonra Cumartesi öğleden sonra ulusa seslendi.
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Gece boyunca Rusya'da ve dünyada bu saldırının sorumlusunun kim olduğu konusunda tartışmalar yaşandı. Ukrayna'daki yetkililer, saldırı ile herhangi bir ilgisi oldukları konusundaki iddiaları hızla ve şiddetle reddetti. ABD'li yetkililer Ukrayna'yı desteklerken, Rus yetkililerden de sert tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Washington'daki yetkililer hangi gerekçelerle bir trajedinin ortasında birinin suç ortaklığı olmadığı konusunda sonuca varıyor?" Eğer ABD bu konuda güvenilir bilgiye sahipse ya da sahip olmuşsa, bunu derhal Rusya tarafına iletmelidir." dedi.
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Saldırının ardından birkaç saat sonra, terör örgütü DEAŞ sorumluluğu üstlendi.
Cumartesi günü Rus yetkililer Ukrayna'yı saldırıyla ilişkilendirmeye çalıştı. Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bryansk sınır bölgesinde dört silahlı kişinin Ukrayna'ya doğru gittiklerini ve "Ukrayna tarafında belirsiz temasları" olduğunu söyleyerek 11 kişinin yakalandığını bildirdi.
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Putin öğleden sonra yaptığı konuşmada saldırıyı "kanlı, barbar bir terör eylemi" olarak nitelendirdi, sorumluların cezalandırılacağını söyledi.
Ayrıca, saldırganların Ukrayna'ya geçtiğini söyledi, ancak Ukrayna'yı suçlayan bir açıklama yapmadı.
Moskova Sağlık Bakanlığı, ölenlerin tespitinin en az iki hafta süreceğini söyledi.
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PAZAR
Pazar günü ulusal yas günü ilan edildi. Etkinlikler iptal edildi ve bayraklar yarıya indirildi.
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Korkunç saldırının yaşandığı Crocus Belediye Binası'na gelen çok sayıda insan, anma töreni için çiçek bıraktı.
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Saldırının dört şüphelisinin beklenen gelişi için gün boyunca Moskova'daki Basmanny Bölge Mahkemesi'nde polis yoğunluğu yaşandı.
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Saldırıdan yaklaşık 51 saat sonra şüpheliler, duruşmaları için teker teker mahkemeye çıktı.
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Saldırganların yüzlerinde morluklar görülüyordu; birinin kulağı bandajlıydı; bir diğeri tekerlekli sandalye ve hastane önlüğü giyiyordu.
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"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.
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Rus medyasında Tacik uyruklu olduğu belirtilen şüpheliler, terör eylemi gerçekleştirmekle suçlandı ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.