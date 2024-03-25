Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı! Neler yaşandı?

Primov, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Başlangıçta şunu düşündüm: havai fişek ya da buna benzer bir şey... Arkadaşıma baktım ve o da şöyle dedi: 'Muhtemelen havai fişek.'"

Binada silahlı en az dört kamuflaj giyimli adam aralıksız ateş ediyordu. Daha sonra konser salonunu ateşe verdiler.