İsmail Kartal'dan Trabzon'daki olaylarla ilgili flaş sözler!

"YETERLİ DESTEK ALMIYORUZ"

"Burada içeriden ve dışardan yeterli destek alamıyoruz. Biz ekibimizle çalışıyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sezon başından bu yana objektif olarak her iki takımın maçlarını da izlesinler. Acaba kim nerede nasıl puan kaybı yapıyor. Bizim şu an en aza 8-10 puan önde olmamız gerekirdi. İçeriden derken eskiden bu kulübe hizmet etmiş insanlar, sadece bir maça bakıyorlar. Şampiyonluğa devam ediyoruz, Avrupa kupalarına devam ediyoruz. Sezon başından bu yana yaşananları da kimse konuşmadı. Yok A planımız, B planımız, C planımız yok diyorlar. Spor spikeri, yorumcusu Ersin Düzen "Öyle futbol adamları dostlarım var ki her maç Fenerbahçe puan kaybetsin de diye bekliyorlar. İsmail Kartal’ın yerinde yabancı bir hoca olsa acaba bunları yapabilecek misiniz?" diyor. Kendisini de tanımam. FB TV’deki Ahmet arkadaşımız "Zaferin rengi filmi gibi oldu Fenerbahçe. Bir maç kaybetsin diye linçlesek diyenler var." diyor. Sonra diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçelilik, başkanını hocanı futbolcunu masörünü linç etmek değil, destek olmak. Onların hakkını aramak."