Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Geçen haftalardan itibaren yükselişini sürdüren altın fiyatlarının güncel durumu araştırılıyor. Dolar kurundaki yükselişe paralel şekilde artan altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 18 Mayıs canlı verilerle tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...
18 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere bankaların daha da şahinleşeceği beklentisinin resesyon ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, jeopolitik risklerin de etkisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.
Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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