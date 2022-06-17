ALTIN FİYATLARI 17 Haziran Cuma yani haftanın son iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları tablosu...

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