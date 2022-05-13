Altın fiyatları, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar 13 Mayıs gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatını araştırıyor. FED Açık Piyasa Komitesi’nin 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve dolar TL kurundaki hareketlilik altın fiyatlarında artışa neden olmuştu. İşte, 13 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.