Merkel'in Putin ile son görüşmesi

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Eylül ayında görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son kez görüştü. Rus lider Putin, Merkel'i elinde bir buket çiçek ile karşıladı.

İki liderin görüşmede esas olarak Afganistan'da 20 yıl sonra kontrolü ele geçiren Taliban yönetimine ilişkin gelişmeler olacağı ifade edilmişti.

Görüşmede Ukrayna meselesi ve Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navaly'e yönelik kararları da ele alınacak. İki ülkenin ilişkileri özellikle bu iki konu sebebiyle zaman zaman gerilmişti.

Putin, Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

"SADECE BİR VEDA GÖRÜŞMESİ DEĞİL"

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir." ifadesini kullandı.

"FİKİR AYRILIKLARININ OLMASINA RAĞMEN KONUŞMAMIZIN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası basında yer alan haberlerde iki liderin pek çok siyasi farklılığa uzun yıllardır iletişim kurmayı başardığı ifade edildi.