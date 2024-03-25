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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bizim başka partilerinin adaylarına kaybettirme gibi bir derdimiz yok. Biz kendi adaylarımızın kazanması için çalışıyoruz." dedi.

Babacan, seçim çalışmalarına katılmak üzere geldiği Ordunun Ünye ilçesinde bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kaldığını hatırlatan Babacan, Türkiye'nin 81 ilinde adaylarının olduğunu ve DEVA Partisi olarak il il, ilçe ilçe çalıştıklarını ifade etti.

Hem kendisinin hem de parti kurmaylarının seçim öncesi yoğun bir program içerisinde olduklarını kaydeden Babacan, ziyaret ettiği il sayısının 50yi geçtiğini bildirdi.

REKLAM CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin bir soru üzerine Babacan, şunları kaydetti: "Bu kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu ekonomik sorun değil, aynı zamanda ahlaki bir sorun. Şu anda bütün bu seçim propagandasında da gördüğünüz harcamalarda da birçok parti açısından ciddi bir kayıt dışılık söz konusu. Biz DEVA Partisi olarak il ve ilçe başkanlıklarımızın önünde çok mütevazi çalışmalar yapıyoruz. Ama bazı şehirlerde pankartlardan dolayı gökyüzünü göremiyorsunuz."

Söz konusu görüntülerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğine işaret eden Babacan, şu değerlendirmede bulundu: "Eğer böyleyse, kayıt dışı işler yapıldıysa büyük yanlış. Ama bu görüntüler bir kaç sene öncesine ait görüntüler. Bu görüntüler yanlış da bu görüntüleri elinde tutup zamanında yargı sürecini başlatmayıp seçime üç hafta kala sürüme verenlerde de hiç suç, günah yok mu. Demek ki yıllardır bunu örtmüşler. Suç ortada iken bu suçu ört bas etmek ayrı bir suç değil mi? İkisi de yanlış. Eğer o paralar kayıt dışı ise yanlış. Ama seçimden üç hafta önce piyasa sürmek de yanlış."

İstanbul ve Ankara'da da belediye başkan adaylarının olduğunu anımsatan Babacan, "Bizim başka partilerinin adaylarına kaybettirme gibi bir derdimiz yok. Biz kendi adaylarımızın kazanması için çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde böyle çalışıyoruz." dedi. Partisinin adaylarıyla fotoğraf çektiren Ali Babacan, ardından Çamaş ilçesinde seçim koordinasyon merkezini ziyareti etti.