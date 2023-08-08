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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul’da! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul’da!

        Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki yıldız orta sahayı detaylı sağlık kontrolünden geçireceği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde transferi resmen açıklayacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.08.2023 - 17:47
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        Beşiktaş için İstanbul'da!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi.

        İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak saat 17.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

        DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

        Siyah-beyazlıların, maddi konularda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki orta sahayı detaylı sağlık kontrolünden geçireceği öğrenildi. Yapılacak kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması halinde transferin resmen açıklanması bekleniyor.

        LYANCO GİBİ OLMASIN!

        Hatırlanacağı üzere siyah-beyazlılar, Southampton'ın stoperi Lyanco'yu da İstanbul'a getirmiş ancak yapılan sağlık kontrollerinde Brezilyalı oyuncunun dizinde sorun çıkınca transfer iptal olmuştu.

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        PREMIER LİG'DE 235 MAÇ, 20 GOL, 28 ASİST

        Son 6 sezondur Liverpool forması giyen Oxlade-Chamberlain, Premier Lig kariyerinde 235 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, 28 de asist yaptı.

        Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon ise sakatlığı nedeniyle sadece 13 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti. Chamberlain, İngiltere Milli Takım formasını da 35 kez sırtına geçirdi.

        Futbola Southampton altyapısında başlayan Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olurken, 2017 yılında ise 38 milyon euro bedel karşılığında Liverpool'a imza attı.

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