Son dakika! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul’da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi.

İngiliz futbolcuyu taşıyan uçak saat 17.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Siyah-beyazlıların, maddi konularda anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki orta sahayı detaylı sağlık kontrolünden geçireceği öğrenildi. Yapılacak kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması halinde transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere siyah-beyazlılar, Southampton'ın stoperi Lyanco'yu da İstanbul'a getirmiş ancak yapılan sağlık kontrollerinde Brezilyalı oyuncunun dizinde sorun çıkınca transfer iptal olmuştu.

PREMIER LİG'DE 235 MAÇ, 20 GOL, 28 ASİST

Son 6 sezondur Liverpool forması giyen Oxlade-Chamberlain, Premier Lig kariyerinde 235 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon ise sakatlığı nedeniyle sadece 13 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti. Chamberlain, İngiltere Milli Takım formasını da 35 kez sırtına geçirdi.

Futbola Southampton altyapısında başlayan Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olurken, 2017 yılında ise 38 milyon euro bedel karşılığında Liverpool'a imza attı.