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        Haberler Gündem Eğitim ALES/2 sınav sonuçları açıklandı - Haberler

        ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

        6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:29
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.

        6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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