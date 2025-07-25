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        Haberler Dünya İstanbul'da nükleer müzakereleri: İran İngiltere Fransa ve Almanya bir araya geldi | Dış Haberler

        İstanbul'da nükleer müzakereleri: İran İngiltere Fransa ve Almanya bir araya geldi

        İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:01
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        İstanbul'da nükleer müzakereleri
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        İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için heyetler, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ikinci kez bir araya geldi.

        Heyetleri taşıyan araçlar, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

        Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

        Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılıyor.

        İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur görüşmelerini gerçekleştirmeyi kabul etmişti.

        İran ile anlaşmanın Avrupa’daki tarafları olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 grubu, 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren dolaylı müzakerelere paralel olarak temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

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        İSRAİL'İN SALDIRILARI SONRASI MÜZAKERE SÜRECİ KESİLMİŞTİ

        İran ile ABD müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmış ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesilmişti.

        İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

        2015'TEKİ NÜKLEER ANLAŞMA VE "TETİK MEKANİZMASI"

        İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar, ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.

        İran, bunun üzerine bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve daha sonraki süreçte yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti.

        İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidinde bulunuyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

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