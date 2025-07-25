İş&ccedil;ilerin yıllık &uuml;cretli izin hakkı Anayasa&rsquo;nın 50&rsquo;nci maddesinde d&uuml;zenlenmiştir. İş&ccedil;inin temel hakları arasında yer alır. İş&ccedil;inin dinlenme hakkının elinden alınmaması i&ccedil;in kendi isteğiyle bile izin hakkından feragat etmesi kanunen yasaktır. SORULARINIZ İ&Ccedil;İN: akivanc@haberturk.com İş Kanununa tabi &ccedil;alışanların kullanılmayan izin hakları işyerindeki &ccedil;alışmalarının bitimine kadar koruma altındadır. İş&ccedil;i bir işyerinde yirmi yıl da &ccedil;alışmış olsa yirmi yıl boyunca kullanmayıp biriken izin g&uuml;nlerinin parasını işten ayrıldığı tarihteki son &uuml;creti &uuml;zerinden alma hakkına sahiptir. Ancak, kullanılmayan izin paraları &ccedil;alışırken &ouml;denemez. İş&ccedil;i ile işveren aralarında kendi rızalarıyla anlaşsalar dahi kullanılmayan izin parasının &ccedil;alışırken &ouml;denmesi kanuna aykırıdır. Bazı işveren, iş&ccedil;inin kullanmadığı izni kullanmış gibi g&ouml;sterme yoluna gidebiliyor. İş&ccedil;inin yıllık izinlerini kullandığını ispatlama y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; işverene aittir. İşveren, yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Fiilen kullanılmayan izinler i&ccedil;in iş&ccedil;iden yazı alınması da kanuna aykırıdır. İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA BEŞ YIL İ&Ccedil;İNDE TALEP EDİLMELİ İş&ccedil;i kullanmadığı iznin parasını sadece işten ayrıldığında alabilir. İş&ccedil;inin işverence haklı bir nedenle işten &ccedil;ıkartılması bile izin parasını almasına engel teşkil etmez. İşten ayrıldıktan sonra izin parasının 5 yıl i&ccedil;inde işverenden talep edilmesi gerekiyor. İşveren &ouml;demediği takdirde bu s&uuml;re i&ccedil;inde dava a&ccedil;ılmalı. Beş yıllık zamanaşımı s&uuml;resi dolduktan sonra izin parası talep edilemez. Bazen iş&ccedil;i işini kaybetmemek i&ccedil;in, iznini kullanmadığı halde işveren baskısıyla belge imzalamak zorunda kalabiliyor. Bu t&uuml;r durumla karşılaşan iş&ccedil;inin, işten ayrıldığında izin parası talep edebilmek i&ccedil;in kanıt toplaması gerekir. İzinli g&ouml;sterildiği tarihlerde fiilen &ccedil;alıştığını kanıtlayacak belgeleri saklamalıdır. Ger&ccedil;ekte &ccedil;alıştığı halde yıllık izinde g&ouml;sterilen g&uuml;nlerde fiilen &ccedil;alıştırıldığına dair elinde belge bulunan iş&ccedil;i mahkemede hakkını kolaylıkla alabilir. SON &Uuml;CRET &Uuml;ZERİNDEN &Ouml;DENİR Kullanılmayan yıllık izinlerin &uuml;creti, işyerinden ayrılmadan &ouml;nceki son &uuml;cret &uuml;zerinden hesaplanır. İzin parası, &ouml;demenin yapıldığı aydaki prime esas kazan&ccedil; matrahına dahil edilir. Aylık toplam matrah asgari &uuml;cretin 7,5 katı ve altında ise br&uuml;t izin &uuml;cretinden y&uuml;zde 15 oranında sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesilir. Kalan tutar &uuml;zerinden gelir vergisi ve damga vergisi d&uuml;ş&uuml;ld&uuml;kten sonra net tutar &uuml;zerinden &ouml;deme yapılır. Aylık toplam matrahın asgari &uuml;cretin 7,5 katını aşan kısmı prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu kısımdan sadece gelir vergisi kesilir. YILLIK İZİNLER B&Ouml;L&Uuml;NEBİLİR Mİ? Kanuna g&ouml;re yıllık &uuml;cretli izin işveren tarafından b&ouml;l&uuml;nemez. Ancak kanun, tarafların anlaşması halinde bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; on g&uuml;nden aşağı olmamak &uuml;zere, b&ouml;l&uuml;mler halinde kullanılmasına izin veriyor. Uygulamada ise genellikle işverenin dediği oluyor. İşveren tarafından yıl i&ccedil;inde verilmiş bulunan diğer &uuml;cretli ve &uuml;cretsiz izinler ya da hastalık nedeniyle verilen izinler yıllık izne mahsup edilemez. İŞ&Ccedil;İNİN İZİN S&Uuml;RESİ NASIL HESAPLANIR? İzin s&uuml;resi, iş&ccedil;inin hizmet s&uuml;resine g&ouml;re belirleniyor. İşe başlandığı g&uuml;nden itibaren deneme s&uuml;resi de i&ccedil;inde olmak &uuml;zere en az bir yıl &ccedil;alışmış iş&ccedil;iler, izne hak kazanıyor. &Ccedil;alışma s&uuml;resi 1-5 yıl arasında olanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20, 15 yıldan fazla olanlara 26 g&uuml;nden az izin kullandırılamaz. 18 yaşından k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve 50 yaşından b&uuml;y&uuml;k iş&ccedil;iler, işyerindeki &ccedil;alışma s&uuml;releri ka&ccedil; yıl olursa olsun yıllık en az 20 g&uuml;n izin hakkına sahiptir. İş&ccedil;ilerin yıllık izin s&uuml;relerinin hesaplanmasında, aynı işverenin işyerlerindeki hizmet s&uuml;releri dikkate alınır.