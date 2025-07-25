Rıdvan Dilmen: Solskjaer tercihleriyle intihar etti!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'le kozlarını paylaştı ve rakibine 4-2 mağlup oldu.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen ve siyah-beyazlıların efsanesi Metin Tekin, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin programında, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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METİN TEKİN: OYUN OLARAK HİÇ UMUTLANMADIK

Maç sırasında skor olarak umutlandık ama oyun olarak hiç umutlanmadık. Beşiktaş'ın umutlandırdığı bir bölümü izlemedim. Belki klişe olacak ama sezon başı hakikaten zordu, Shakhtar Donetsk çok daha hazırdı. Bana göre Beşiktaş'ın tek bir şansı vardı. Ya fizik, kalite, tempo ve baskıyla kazanacaktı; ya da iş teknik kaliteye kaldı mı Shakhtar Beşiktaş'ın önünde... Beşiktaş'ın fizik kalitesi gerçekten çok aşağıda. 54. pasta Shakhtar Donetsk golü attı, 2 dakika 39 saniye sürdü. Bu onların yaptığı değil, bizim yaptırdığımız bir 54 pastı. Shakhtar hiç baskı hissetmedi.

MS | 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 4 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL



🎙️ Metin Tekin: Maç sırasında skor olarak umutlandık ama oyun olarak hiç umutlanmadık. Shakhtar hiç baskı hissetmedi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/HTFq4VqRX3 pic.twitter.com/23TOszihJ1 — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025

RIDVAN DİLMEN: SOLSKJAER TERCİHLERİYLE İNTİHAR ETTİ

"Rakibi analiz etmemiş" demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, bütün pozisyonlar tıpatıp aynı... Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, "Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim" dedi. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, "Bu maç dönecek" demedi.

MS | 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 4 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL



🎙️ Rıdvan Dilmen: Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. pic.twitter.com/DaynAnIUXj — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025 "ABRAHAM YALNIZ OYNAYAN BİR ADAMDI" Tammy Abraham genelde son anda durarak penaltıyı kullanıyor, kalecinin de sağa gittiğini görünce direkt ortaya attı ve gol oldu. Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor. REKLAM MS | 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 4 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL



🎙️ Rıdvan Dilmen: Tammy Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. pic.twitter.com/dNicZHuPWD — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025 METİN TEKİN: 3. GOLDEN ÖNCE FAULÜ ATLAMIŞ Shakhtar Donetsk'te savunmada Ukraynalı ve kuzeyliler vardır, önce de Brezilyalılar vardır, kabaca böyle bir ayrım var. Shakhtar'ın 3. golünden önce faul verebilirmiş, atlamış. MS | 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 4 Shakhtar Donetsk 🇺🇦 #UEL



🎙️ Metin Tekin: Shakhtar'ın üçüncü golünden önce faul verebilirmiş, atlamış. pic.twitter.com/kziEkbWTfq — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025