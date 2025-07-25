Rıdvan Dilmen: Solskjaer tercihleriyle intihar etti!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen ve siyah-beyazlıların efsanesi Metin Tekin, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'le kozlarını paylaştı ve rakibine 4-2 mağlup oldu.
Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen ve siyah-beyazlıların efsanesi Metin Tekin, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin programında, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
METİN TEKİN: OYUN OLARAK HİÇ UMUTLANMADIK
Maç sırasında skor olarak umutlandık ama oyun olarak hiç umutlanmadık. Beşiktaş'ın umutlandırdığı bir bölümü izlemedim. Belki klişe olacak ama sezon başı hakikaten zordu, Shakhtar Donetsk çok daha hazırdı. Bana göre Beşiktaş'ın tek bir şansı vardı. Ya fizik, kalite, tempo ve baskıyla kazanacaktı; ya da iş teknik kaliteye kaldı mı Shakhtar Beşiktaş'ın önünde... Beşiktaş'ın fizik kalitesi gerçekten çok aşağıda. 54. pasta Shakhtar Donetsk golü attı, 2 dakika 39 saniye sürdü. Bu onların yaptığı değil, bizim yaptırdığımız bir 54 pastı. Shakhtar hiç baskı hissetmedi.
RIDVAN DİLMEN: SOLSKJAER TERCİHLERİYLE İNTİHAR ETTİ
"Rakibi analiz etmemiş" demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, bütün pozisyonlar tıpatıp aynı... Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, "Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim" dedi. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, "Bu maç dönecek" demedi.
"ABRAHAM YALNIZ OYNAYAN BİR ADAMDI"
Tammy Abraham genelde son anda durarak penaltıyı kullanıyor, kalecinin de sağa gittiğini görünce direkt ortaya attı ve gol oldu. Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor.
METİN TEKİN: 3. GOLDEN ÖNCE FAULÜ ATLAMIŞ
Shakhtar Donetsk'te savunmada Ukraynalı ve kuzeyliler vardır, önce de Brezilyalılar vardır, kabaca böyle bir ayrım var. Shakhtar'ın 3. golünden önce faul verebilirmiş, atlamış.