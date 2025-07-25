Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Dilmen: Solskjaer tercihleriyle intihar etti! - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Solskjaer tercihleriyle intihar etti!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen ve siyah-beyazlıların efsanesi Metin Tekin, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 00:00 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'le kozlarını paylaştı ve rakibine 4-2 mağlup oldu.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen ve siyah-beyazlıların efsanesi Metin Tekin, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin programında, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        METİN TEKİN: OYUN OLARAK HİÇ UMUTLANMADIK

        Maç sırasında skor olarak umutlandık ama oyun olarak hiç umutlanmadık. Beşiktaş'ın umutlandırdığı bir bölümü izlemedim. Belki klişe olacak ama sezon başı hakikaten zordu, Shakhtar Donetsk çok daha hazırdı. Bana göre Beşiktaş'ın tek bir şansı vardı. Ya fizik, kalite, tempo ve baskıyla kazanacaktı; ya da iş teknik kaliteye kaldı mı Shakhtar Beşiktaş'ın önünde... Beşiktaş'ın fizik kalitesi gerçekten çok aşağıda. 54. pasta Shakhtar Donetsk golü attı, 2 dakika 39 saniye sürdü. Bu onların yaptığı değil, bizim yaptırdığımız bir 54 pastı. Shakhtar hiç baskı hissetmedi.

        RIDVAN DİLMEN: SOLSKJAER TERCİHLERİYLE İNTİHAR ETTİ

        "Rakibi analiz etmemiş" demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, bütün pozisyonlar tıpatıp aynı... Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, "Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim" dedi. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, "Bu maç dönecek" demedi.

        "ABRAHAM YALNIZ OYNAYAN BİR ADAMDI"

        Tammy Abraham genelde son anda durarak penaltıyı kullanıyor, kalecinin de sağa gittiğini görünce direkt ortaya attı ve gol oldu. Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor.

        REKLAM

        METİN TEKİN: 3. GOLDEN ÖNCE FAULÜ ATLAMIŞ

        Shakhtar Donetsk'te savunmada Ukraynalı ve kuzeyliler vardır, önce de Brezilyalılar vardır, kabaca böyle bir ayrım var. Shakhtar'ın 3. golünden önce faul verebilirmiş, atlamış.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Habertürk Anasayfa