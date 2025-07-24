Beşiktaş: 2 - Shakhtar Donetsk: 4 | MAÇ SONUCU

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

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HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 4-2 kazandı ve ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Shakhtar Donetsk'te goller 7. dakikada Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikada Kevin'den gelirken Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario kaydetti. Mücadelenin rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak.

REKLAM ÜÇ YENİ TRANSFER 11'DEYDİ Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi. Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

GEDSON FERNANDES SOL AÇIKTA OYNADI Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçında orta saha orijinli Gedson Fernandes'e sol açıkta forma verdi. Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yapılan antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açıkta denenen Portekizli futbolcu, sezonun ilk karşılaşmasında hücumun solunda şans buldu. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e hücumda Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham eşlik etti. DEMİR EGE TIKNAZ 423 GÜN ARADAN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. REKLAM Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı. Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.

SEZONUN İLK RESMİ MAÇI KAPALI GİŞE Beşiktaş taraftarı, Shakhtar Donetsk ile oynanan sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, karşılaşmadan önce oyunculara ve teknik ekibe tezahüratlarla destek verdi. MÜCADELEDE HT SPOR'DAN TAKİP EDİLDİ Beşiktaş'ın yeni sezon öncesindeki 4 hazırlık maçı HT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşmuştu. Siyah-Beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Shakhtar Donetsk mücadelesi de HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluştu. Beşiktaş'ın 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrinde oynayacağı rövanş mücadelesi de canlı ve şifresiz olarak HT Spor'da yayınlanacak. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Shakhtar Donetsk öne geçti. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana, meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra yayın içine hareketlendi. Oyuncunun ceza yayından sert şutunda top, Uduokhai'ye de çarparak ağlarla buluştu: 0-1. 24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı. 28. dakikada Ukrayna temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın arka direğe ortasında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi: 0-2. 39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi. 40. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2. 43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısını Shakhtar Donetsk, 2-1 önde tamamladı. 46. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Rafa Silva'nın yerden şutunda kaleci Riznyk, topu direk dibinden kornere çeldi. 67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Kevin, arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. 87. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3. 90+5. dakikada Ukrayna ekibi, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4. Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.