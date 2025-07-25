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        Haberler Dünya Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor? | Dış Haberler

        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?

        Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmayla başlayan gerilim sürüyor. İlk belirlemelere göre çıkan çatışma sonucu Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, gerilimin artması üzerine, sınır bölgelerinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 07:30
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        • 1

          Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda on yılı aşkın süredir yaşanan en şiddetli çatışmada, ⁠ilk belirlemelere göre, Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        • 2

          Çatışmaların devam ettiği ikinci gününde sınır bölgelerinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. 100 bini aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.

        • 3

          TAYLAND-KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

          Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

        • 4

          Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

        • 5

          Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

          Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

        • 6

          İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLADI

          Ancak iki gün önce başlayan çatışmalarda, Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), ilk ateşi Kamboçya askerlerinin açtığını belirtti; Kamboçya da Tayland'ı suçladı.

        • 7

          Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

          Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

        • 8

          Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'ı, Ta Muen Thom ve Ta Krabey tapınaklarına saldırmakla suçladı.

          Hun Manet, "Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahla karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

        • 9

          TAYLAND KAMBOÇYA'NIN AÇIKLAMASINI KINADI

          Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata düzenlediği basın toplantısında, "egemen toprakları" geri aldıklarını söyledi. Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura yaptığı açıklamada, Kamboçya'nın saldırılarını sert şekilde kınadı.

        • 10

          Tayland'ın söz konusu gelişmeler üzerine Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyuran Balankura, ülkesinin uluslararası normlara ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilkelerine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

        • 11

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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