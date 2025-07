Nilüfer'i; önce Musevi, sonra da Ermeni sandılar

11 - 12 yaşlarındayken bir gün komşumuz Zeynep abla, elime para tutuşturup dönemin ünlü gençlik dergilerinden birini almamı istedi. Aldıktan sonra dönerken kapağında Nilüfer'in fotoğrafını görünce, kaldırıma oturup dergiyi biraz karıştırdım. İçinde posteri de vardı. Dönüp, dergiyi komşumuza verirken; "Poster, benim olsun mu?" diye sordum.

Zeynep abla, kimin fotoğrafının olduğuna baktıktan sonra; "Yoksa âşık mısın" diyerek posteri bana uzattı. "Seviyorum" cevabıyla birlikte aldığım posterle hemen hızara giderek o anda yerdeki talaşları süpürme karşılığında çıtadan bir çerçeve yaptırdım. Bende bıraktığı etkinin ana nedeni, 'Göreceksin Kendini' adlı şarkıydı.

Zira çalıştığım eczanenin karşısındaki Sıdalı Pasajı'nın girişinde bulunan bir tuhafiyeci Rauf amca, bütün pasajın duyabileceği şekilde gün boyu Nilüfer şarkıları çalardı. Aralarından en çok "Göreceksin Kendini'yi severdim.

Karakteri, çalışkanlığı ve azmiyle hangi mesleği icra etseydi başarılı olurdu ama Nilüfer'in şarkı söylemek için yaratıldığına inanıyorum. Ses güzelliği zaten kariyerinin lokomotifi ama bir şarkıcıda çok daha fazlası olması gerekir. Olması gerekenler, onu içinde bulunduğu her dönemin yıldızı yaparken zamansız bir şarkıcı olma hüviyetini kazandırır. O olması gerekenler de işini sevmesi, mesleğine ve meslektaşlarına saygı duyması, şarkıyı; şarkı söylemiş olmak, sırf para kazanmak için değil, yaşayarak seslendirmesi.

Bence her işte olduğu gibi dürüst olmak çok önemli. Müzik yaparken de kendinize karşı dürüst olmanız lâzım. Çalışmak lâzım. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Sanıyorum doğru yöne gidebilmek için de iyi hissedebilmek, iyi koku alabilmek ve aklını kullanabilmek önemli. Şöhret çok güzel bir şey, müthiş bir ayrıcalık. Ancak geçici de olabileceğini hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım. Kendimi her zaman buna hazır hissettim; şöhretimi kaybedebilirim ya da müzik yapmaktan vazgeçebilirim ya da bazı şartlar gelişebilir ve beni oraya zorunlu kılabilir… Böyle durumlarda da sağlam durmak, olgunlukla karşılamak ve hayatın çeşitli şeylerinden keyif almak, her durumda zevkle yaşayabilmek çok önemli.

"PARA KAZANMAK İÇİN İLKELERİMDEN ŞAŞMADIM"

♦ Kariyeriniz boyunca gerek dünyada gerekse Türkiye’de sosyal yaşantı birçok radikal değişime uğradı. Bütün değişimlere rağmen kendinizi hep ileriye taşımanızın alameti farikası nedir? Kariyerinize nasıl bir felsefeyle şekil verip, hayatınızı nasıl bir felsefeyle yaşadınız / yaşıyorsunuz? Sizi, siz yapan en önemli değer nedir?

Yapım itibariyle hep net oldum. İnsanlarla ilişkilerimde dürüst oldum. Üretmeye çalıştım ama kendi birtakım kurallarımdan ödün vermeden, sadece elimden geldiğince kendi gücümle var oldum ve var olmaya çalıştım. Ayakta kalmak elbette hiç kolay değil, her şey çok değişiyor. Bu 53 senede o kadar çok şey değişti ki... Elbette gündemi takip etmeye çalışıyorum ama kendi inandığım ve bildiğim şeyleri harmanlayarak günü yakalamaya çalışıyorum. Açıkçası kızımın (Ayşe Nazlı Yumlu) bana yol gösterici olduğunu söyleyebilirim. Bir çocuğu, bebeklikten itibaren yetiştirmek –şu an 25 yaşına geldi– etap etap onun hayat anını yaşamak... Aramızda büyük bir jenerasyon farkı olmasına rağmen ondan çok şey öğreniyorum. Onu gözlemliyorum, düşüncelerini gözlemliyorum, dinliyorum ve ondan gerçekten çok şey öğreniyorum. Bir de galiba para kazanmayı hiçbir zaman birinci sıraya koymadım. Para kazanmak için kendi inandıklarımdan vazgeçmek, kendi ilkelerimden şaşmak ya da mesleki anlamda insanlarla dürüst olmayan ilişkiler kurmak hiçbir zaman bana göre olmadı. Hep inandığım yolda yürümeye çalıştım. Zaten iyi bir şey yaptığın zaman, para kazanmak arkasından gelir. Her zaman inancım bu yönde oldu. Şimdi biraz daha her şey – sadece müzikte değil – para odaklı oldu. Gençlerimiz, genç müzisyenlerimiz ya da başka meslekle uğraşan gençlerimiz de kendilerine, bir an önce para kazanmak ve bazı şeyleri elde etmek için hedef koyuyor. Ben açıkçası 17 yaşımda ilk plağım çıktığı zaman para kazanmanın ne olduğunu bilmiyordum ve benim için hiç önemli değildi. Önemli olan sevdiğim şeyi, sevdiğim şekilde yapıyor olmaktı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.