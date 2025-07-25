Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı! Yüzündeki iz ele verdi!

Almanya'da 1984 yılında işlediği cinayet nedeniyle kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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DHA'nın haberine göre Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya adli makamlarınca 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 41 yıldır firari olan Nazmi Gezginci'nin Türkiye’de olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, şüphelinin Hatay’daki akrabalarına ait adreslerde saha ve teknik çalışmaları yürütüldü. Ekipler, şüphelinin bu adreslere zaman zaman uğradığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından, şüphelinin Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde olduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Gezginci, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'nın haberine göre de Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, yaptığı soruşturmada Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkardı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. YÜZÜNDEKİ İZ YAKALATTI Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir kişinin zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci ile eve gelip giden başka kimliğe sahip yaşlı kişinin eşkalinin uyuştuğu tespit edildi. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan zanlı hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi.