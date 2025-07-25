Bilim insanları 1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini aydınlatmaya çalışıyor

PNRA/IPEV Buz çekirdeklerinin en alttaki bölümü 1,5 milyon yıllık zaman kapsülü niteliğinde.

Cam silindir, gezegenin en eski buzu ve Antarktika buz tabakasının derinliklerinden delinerek çıkarıldı.

İçinde bilim insanlarının iklim değişikliği hakkında bilgilerimizde çığır açabileceğini söylediği binlerce yıllık yeni bilgiler saklı.

BBC News, -23C'de saklanan buz silindirini görmek için Cambridge kentindeki Britanya Antarktika Araştırması'na ait dondurucu odasına girdi.

Çekirdekler Antarktika'daki bir buz mağarasında saklandıktan sonra Avrupa'ya gitmek üzere bir tekneye yüklendi.

Britanya Antarktika Araştırması'nda buz çekirdeği araştırmalarının başındaki Dr. Liz Thomas, "Bu, Yeryüzü tarihinin tamamen bilinmeyen bir dönemi" diyor.

Ekip, yedi haftalık çalışma sonrasında zorlukla çıkarılan buzu yavaş yavaş eriterek eski tozları, volkanik külleri ve suyun buza dönüşmesiyle donan diatom adı verilen küçük deniz yosunlarını bile serbest bırakacak.

Dr. Thomas, üst üste dizilmiş buz kutularının yanındaki tezgahta, yaklaşık 1,5 milyon yıllık çekirdekleri gösteriyor. Parlak ve o kadar berraklar ki arkasından ellerimizi görebiliyoruz.

Fotoğraf makinemizin elektronik deklanşörü dondu ve saçlarımız buz gibi olup hışırdamaya başladı.

Kurallara göre içeriye en fazla 15 dakika boyunca, dolgulu tulum, bot, şapka ve eldiven giyerek girebiliyoruz.

Kapının üzerinde kırmızı uyarı ışıkları yanıp sönüyor ve içeride, bir sorun çıkması durumunda bir tünele doğru açılan acil kaçış kapısı bulunuyor.

"Bunu özenle eldivenli ellerimde tutmak ve parçaları düşürmemeye dikkat etmek - inanılmaz bir duyguydu" diyor.

Antarktika'daki buz çekirdeklerini çıkarmak için milyonlarca sterlin harcanarak çok uluslu bir çalışma yürütüldü. Buzlar 1 metrelik bloklara bölündü ve gemiyle, ardından soğuk hava depolu bir minibüsle Cambridge'e taşındı.

Tüpler, sıvıyı yan taraftaki laboratuvardaki makinelere iletecek. Burası dünyada bu araştırmayı yapabilen nadir yerlerden biri.

Tüm bunların bilim insanlarına o dönemki rüzgar düzenleri, sıcaklık ve deniz seviyeleri hakkında bilgi verebileceği düşünülüyor.

Bu, gezegenimizin atmosferimizi ısıtan gazlarla nasıl değişebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Dr. Thomas'a göre ekipler, 800 bin yıldan daha uzun bir süre önce karbondioksit konsantrasyonlarının doğal olarak şu ankinden daha yüksek hatta aynı seviyede olabileceğine dair kanıtlar bulabilir.

Almanya ve İsviçre'deki iki kurum da 2,8 km'lik çekirdeğin kesitlerini aldı.

PNRA/IPEV 2.8 km'lik buz çıkarıldı. Bu üst üste sekiz Eiffel kulesinin uzunluğuna eşit.

"İklim sistemimiz o kadar çok değişimden geçti ki, bu farklı süreçleri ve farklı dönüm noktalarını anlayabilmek için gerçekten zamanda geriye gidebilmemiz gerekiyor" diyor.

REKLAM

Günümüz ile sera gazlarının yüksek olduğu geçmiş dönemler arasındaki fark, günümüzde son 150 yılda ısınmaya neden olan gazların hızla artmasına insanların sebep olması.

Ekip, sıvıdaki kimyasal izotopları belirleyerek bize 800 bin ila 1,5 milyon yıl öncesine hatta muhtemelen daha erken dönemlere ait rüzgar düzenlerini, sıcaklıkları ve yağış miktarını gösterebilecek.

20'den fazla element ve eser metali ölçmek için endüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrometresi (ICPMS) adı verilen bir cihaz kullanacaklar.

Bunlar arasında nadir toprak elementleri, deniz tuzları ve deniz elementlerinin yanı sıra geçmişteki volkanik patlamaların göstergeleri de yer alıyor.

Çalışma, bilim insanlarının 800 bin yıl önce gezegenin buzul döngülerinin aniden değiştiği Orta Pleistosen Geçişi adı verilen gizemli değişimi anlamalarına yardımcı olacak.