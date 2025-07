Jennifer Lopez, doğum günü partisinden paylaşım yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi.

REKLAM advertisement1

Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını konser sonrasında düzenlenen bir partiyle kutladı.

Jennifer Lopez, partisinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

REKLAM

JLo, gönderisine şu notu düştü: "Doğum Günü... Antalya, Türkiye. Hepiniz ne büyük bir hediyesiniz! Tüm güzel doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim."

Jennifer Lopez'in paylaşımındaki çocukluk fotoğrafı ise takipçilerinin dikkatini çekti.