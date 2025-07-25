İsrailli bakandan Macron açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Saar "Macron, İsrail'in güvenliğini sağlayamaz. Umalım da Paris caddelerinde sağlasın." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın eylül ayında, Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
Macron'un açıklamasının ardından İsrail tarafından Macron'a yönelik sert tepkiler gelmeye başladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macron'un açıklamasının gülünç ve ciddi olmadığını belirtirken "Macron, İsrail'in güvenliğini sağlayamaz. Umalım da Paris caddelerinde güvenliği sağlasın." şeklinde konuştu.
Saar, Filistin devletinin Hamas devleti olacağını iddia ederken, İsrail'in geleceği konusunda kumar oynamayacağını ifade etti.
NETANYAHU'DAN TEPKİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığına ilişkin açıklamasını "şiddetle kınadığını" belirtti.
Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamasında, Filistin devletinin başka bir İran vekili olacağını iddia etti.
"Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, bu kararın Gazze'de olduğu gibi İran vekili başka bir devlet oluşturma riski taşıdığını öne sürdü.
Netanyahu, Filistin devletinin, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir "fırlatma rampası" olacağını iddia ederek. "Açık konuşalım, Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyorlar, İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar." ifadesini kullandı.
MACRON'UN AÇIKLAMASI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.
Macron, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konusu duyuruyu yapacağını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı, şu an için önemli olanın Gazze'de savaşı bitirmek ve insani yardım girişinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.
Macron, barış için Filistin devletinin varlığının gerekli olduğunu bildirirken, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini söyledi.
Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararına ilişkin bir mektup gönderirken, ilgili mektubu X hesabından paylaştı.
FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLER
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımış ve Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaşmıştı.
Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı.
Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı.
Fransa'nın ilgili adımıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinden 3'ü Filistin'i tanımış olacak.
Rusya 19 Kasım 1988'de, Çin ise 20 Kasım 1988'de Filistin devletini tanımıştı.
*Fotoğraf: AA, temsilidir